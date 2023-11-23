İstanbul ve çevresinde Pazar günü 'kar' bekleniyor

Marmara için cumartesi gününe kadar sağanak, pazar günü itibariyle şiddetli kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek ve kar yağışı yer yer etkili olacak. Marmara için cumartesi gününe kadar sağanak pazar günü itibariyle şiddetli kar yağışı, Karadeniz’de sağanak yağış, Doğu Anadolu’da kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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