Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul yeniden kara teslim oldu. Kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği bildirilerek, vatandaşların alabileceği tedbirler sıralandı.

Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. AFAD’tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı. Başta İstanbul olmak üzere 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlıklar yapıldığı ve il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK’lar ile birlikte tedbirler alındığı bilgisi verildi. Açıklamada Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin ülke genelindeki etkisinin 7 Mart’tan beri hissedilmeye başlandığı aktarıldı. Açıklama, şöyle devam etti, “Doğu Anadolu’nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgâr ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz’de ziraî don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor”

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı alabileceği tedbirler de belirtilerek, çeşitli başlıklarda tehlikelere karşı korunma yöntemleri şöyle sıralandı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlar, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki sağlık müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı. Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalı. (Kar lastikleri kullanılmalı.) Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalı. Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan “siyah buz”a dikkat edilmeli.

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İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

İstanbul’da dün sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışının Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.