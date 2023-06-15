İstanbulkart için yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla birlikte İstanbulkart sahipleri “yetersiz bakiye” durumunda 15 TL’ye kadar ulaşım hakkına sahip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif onaylandı. Aslan Özdemir - İstanbul

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