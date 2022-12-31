İstanbullu’nun stresi arttı, mutluluğu azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu’nu yayımladı.

7-23 Aralık 2022 tarihleri arasında 607 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşülerek yapılan araştırmada katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,3 olarak ölçüldü. Yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü. Geçen aya göre katılımcıların mutluluk ve yaşam memnuniyeti puanında düşüş görüldü. Katılımcılara aralık ayında evde en çok ne konuşulduğu da soruldu. Katılımcıların yüzde 69,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. Katılımcıların yüzde 46,3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 34,2’si durumunun değişmeyeceğini, yüzde 19,5’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Haber Merkezi

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