Nüfus yoğunluğu, araç sayısındaki artış ve kış mevsiminde yakılan katı yakıtların dumanıyla birlikte İstanbul’da temiz hava solumak neredeyse imkansız hale geldi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbullu zehir soluyor. En kirli ilçelerin başında Mecidiyeköy, Esenler ve Avcılar geliyor. İstanbul’da hava kalitesi değerlerinde PM değeri 2.5. Yani hava kalitesi değeri olması gereken değerin çok çok altında. Hava çok kirli” ifadelerini kullandı.

HAVASI EN KİRLİ İLÇELER

İstanbul’da derin bir nefes almak, oh çekmek, temiz hava solumak artık neredeyse imkansız. Çünkü İstanbullu zehir soluyor. En kirli ilçelerin başında Mecidiyeköy, Esenler ve Avcılar geliyor. İstanbul’da hava kalitesi değerlerinde PM değeri 2.5. Yani hava kalitesi değeri olması gereken değerin çok çok altında. Hava çok kirli. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili, “İstanbul’un bazı semtlerinde partiküler madde kirliliği artık çok fazla. PM 2.5 dediğin 2.5 mikrometre çaplı partiküllerdir bunlar. Konsantrasyon da 57-60 civarında gösteriyor ki bunlar Dünya Sağlık Örgütü’nün eşik değer olarak koyduğu 10 mikrogram/metreküpün çok üzerinde bu değer” ifadelerini kullandı.