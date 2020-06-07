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7 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İstanbullular İstanbul'u çok özlemiş

07 Haziran 2020, Pazar 16:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.

İstanbul'da yaşayanlar sıcak havanın da etkisiyle hafta sonunda sahil şeritleri, parklar ve bahçelerde vakit geçirdi.

Uzun zaman sonra dışarı çıkan ve kente olan özlemlerini gideren İstanbullulardan bazıları, Anadolu Yakası'nda Caddebostan Plajı'nda serinlemek için denize girerken, bir vatandaş da "Tarçın" isimli köpeğini denizde serinletti.

Üsküdar sahilinde de vatandaşlar yürüyüş yaparak sıcak havayı değerlendirirken bazıları da çimlere serdikleri kilimlerin üzerinde zaman geçirdi.

Sahilde balık tutanlar da görülürken vatandaşların bir kısmı da Kız Kulesi'nin karşısında, Boğaz'ın manzarasını seyretti.

Avrupa Yakası'nda ise bazı vatandaşlar, Boğaz manzarasının en iyi görüldüğü nokta olan Ortaköy Meydanı'nda tabloluk manzaranın tadını çıkardı.

Pandemi süreci boyunca uzun süre tarihi sessizliğini koruyan Arnavutköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinin de eski canlılığına kavuştuğu gözlendi. Birçok kişinin yürüyüş ve spor yaptığı sahilde bazı vatandaşlar da balık tuttu.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise çok sayıda vatandaş yürüyüş ve spor için parklara ve sahillere gitti.

Toplu taşımaya alternatif olarak İstanbul'da daha fazla görünür olan bisikletlerin de sıcak havanın etkisiyle yollarda ve sahillerde daha sık kullanıldığı gözlendi.

Yürüyüş için dışarı çıkan vatandaşların bazılarının maske takmadığı görüldü.

Ayrıca kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 8 civarında ölçüldü.

AA

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