İstavrit ve hamsi 60 liraya fırladı

Kar yağışı ve rüzgâr sebebiyle tekneler denize açılamadı, tezgâhlarda balık fiyatları fırladı.

Marmara Denizi’nde poyrazın avlanmaya engel olması sonrası hamsi, istavrit ve levrek ve çupra fiyatlarında artış yaşandı. Daha önce aha önce tezgâhlarda kilogramı 30-40 liradan satılan istavrit 60 liraya kadar çıktı. Hamsinin kilogram fiyatı da ortalama 20 liraya yakın artış göstererek 60 liraya ulaştı. Daha önce 80-90 liradan satılan levrek ve çupraysa 100 liradan müşteri bekliyor. AA

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