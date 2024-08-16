İttihad-ı İslam’ı gerçekleştirmeliyiz

Gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar Ermenek pikniğinde, “Bu zamanın en mühim vazifesi İttihad-ı İslam. Bunu yerine getirmemenin de bir cezası olur. Şu andaki İslam aleminin durumu o cezayı fiilen yaşadığımızı gösteriyor” dedi.

HÜSEYİN KÜÇÜKOĞLU - MERSİN

Nurun kahramanı rahmetli Zübeyir Gündüzalp’in memleketi Ermenek’te tavizsiz istikrar çizgisini ve müfritane irtibat düsturunu esas alarak devam ettiren Nur kahramanları faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu yıl üçüncüsü yapılan ve sadece komşu il ve ilçelerin davet edildiği Ermenek pikniği, 11 Ağustos pazar günü yapıldı. Pikniğe, gazetemiz yazarlarından edebiyatçı İslam Yaşar ile ilahiyatçı Süleyman Kösmene de katıldı.

Ayrıca Silifke, Anamur, Alanya, Karaman, Ereğli, Konya ve ev sahibi Ermenek’ten de katılımlar oldu. Aileleri ile birlikte davet edilen misafirler hasret giderdi. Piknik yeri, Teke çatı diye bilinen, yalçın kayalıklı bir vadi arasında, içinden bir dere akan yeşil alanlı ve camisi de olan güzel bir yerdi. Öğle öncesi Yeni Asya Yazarımız İslam Yaşar’ın Risale-i Nur’dan (Hutbe-i Şamiye) yaptığı geniş sohbetli dersi, İttihad-ı İslam’ın önemi üzerine oldu. Yaşar: “Üstad bu zamanın en mühim farz vazifesi, İttihad-ı İslam’dır diyor. Bunun muhakkak yapılması gerekiyor, yapılmadığı zaman, cezayı gerektirir. Hani ‘rüyada bir hitabe’de ‘Beş vakit namaz kılmadık, Allah bize beş sene talim ettirdi. Zekatı vermedik açlıkla talim ettirdi. O zaman, bu zamanın en mühim vazifesi İttihad-ı İslamsa bunu yerine getirmemenin de bir cezası olur. Şu andaki İslam aleminin hali, o cezayı fiilen yaşadığımızı gösteriyor. O zaman İttihad-ı İslam’ın meydana gelmesinde birinci hamle, Nur şakirtlerinin şahs-ı manevisinin meydana gelmesidir. Bu, İslam Nurunun temeli ve çekirdeği olarak İttihad-ı Nuru sağlayacaktır. İttihad-ı Nur, ittihad-ı İslam adımlarımızın gerçekleşmesine vesile olacaktır’’ dedi.

Münazaratı iyi okumak lazım

Öğle namazı ve yemek molasından sonra sohbetlere devam edildi. Programın ikinci bölümünde ilahiyatçı yazarımız Süleyman Kösmene ‘Münazarat’ adlı eserden açıklamalı ders yaptı. Kösmene, meşrutiyet, demokrasi, istibdat ve tek adam konularında açıklamalarda bulundu.

“Meşrutiyet, sonradan Cumhuriyet sonradan Demokrasi oldu, bu üç isim aşağı yukarı aynı manada ama biz Cumhuriyet derken Küba ve Çin gibi ‘cumhuriyet’leri kastetmiyoruz. Bu konuda iki tane ayet var. ‘’Onlara danış. ‘’Onların işleri meşveret ile yürütülür.’’ Bu ayetler tecelli etmediği zaman, o ülkeler hep aşağı doğru gider. Bu kitabı (Münazarat) gerçekten iyi okumak lazım. Bize çok güzel Kur’ani bir hedef veriyor.” Yazarlarımız sohbet aralarında stand açıp kitaplarını imzaladılar.