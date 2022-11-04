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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İzmir - Buca'daki deprem çevre illerde de hissedildi - AFAD: Paniğe kapılmayın

04 Kasım 2022, Cuma 05:00
​Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

AA

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