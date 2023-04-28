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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

İzmir'de bir sitede büyük bir yangın çıktı, çok hızlı yayıldı - 'Can kaybı yok'

28 Nisan 2023, Cuma 00:15
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.


Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Yangının olduğu bölge yakın çevreden çekilen fotoğraflarda bu şekilde gözlemlendi - Fotoğraf: Abdulbasir Şeker

Fotoğraf: Abdulbasir Şeker
Fotoğraf: Abdulbasir Şeker

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger olay yerine geldi. Köşger yaptığı açıklamada, devam eden yangını İzmir İtfaiyesi'nin söndürmeye çalıştığını ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiğini söyledi.


Fotoğraf: Anadolu Ajansı

 

Bir bloğun tamamen yanmak üzere olduğunu kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz."


Fotoğraf: Anadolu Ajansı

"Hastanelerde yaralı da yok"

Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hastanelerde herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla, çok şükür can kaybı olmadan atlatacağız umarım."


Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AA

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