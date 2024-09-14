"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

14 Eylül 2024, Cumartesi 10:56
İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İlçede 1050 rakım yükseklikte yer alan Gölcük Gölü'ndeki pullu sazan türü balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman Ödemiş İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Ödemiş Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelenler, ölümlerle ilgili olarak hoparlörlerden uyarıldı.

Mahallede yaşayan Cemil Acet, gazetecilere, gölde son 3 gündür toplu balık ölümleri olduğunu söyledi.

Göldeki balıklardan sadece sazanların öldüğünü belirten Acet, "Burada İsrail sazanı, yayın, levrek ve pullu sazan olmak üzere 3-4 çeşit balık yaşıyor. Ölen pullu sazan diye tabir ettiğimiz balık bu gölün en eski balık türlerindendir." dedi.

Mahallede esnaflık yapan Şahin Elbirlik de bugüne kadar hiç toplu balık ölümü görmediklerini, ölümlerin neden kaynaklandığını da bilmediklerini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

    Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

    İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

    İsrail bölge için tehdit

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    MEB'den LGS'deki soru iptaline ilişkin açıklama

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    Yapısal reformlar olmadan krizden çıkamayız

    Özel, cami temel atma törenine katıldı

    Ders dışı etkinliğe zaman yok

    Libya krizi seçimlerle çözülür

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı belli oldu

    Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi

    İsrail, Filistin'in 2 milyar dolarlık vergi gelirlerini de gasp etti!

    Muğla'daki yangınlarda 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den bugüne terör
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Başlatmayın haberinize!
    Genel

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Müsrifliğin mâliyeti millete!
    Ahmet BATTAL

    Grev hakkı ve siyaset
    Orhan Ali YILMAZ

    Ya EhlelMektebi...
    Genel

    İsrail bölge için tehdit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.