İzmir'de şaşırtan görüntüler

Yiyecek bulamayan yaban hınzırı sürüsü, şehir merkezine yakın, Bornova ilçesine bağlı Evka-3 Mahallesi'nde, bir okuyucumuz tarafından görüntülendi.

Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyicek arayan sürü bir süre sonra gözden kayboldu. Daha önce de benzer görüntülerin olduğu gözlemlendiği ifade edildiği gibi yakın zamanda bir otomobilin karşıdan karşıya yiyecek için geçen bir hınzıra çarptığı da ifade edildi. Haber: Abdulbasir ŞEKER - İzmir

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