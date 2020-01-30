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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'İzmir depreme hazır değil'

30 Ocak 2020, Perşembe 12:09
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Elazığ ve Malatya'yı vuran son depremlerin ardından İzmir'in durumuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Murathan, kent merkezinden 13 aktif fayın geçtiğini ifade ederek şehrin depreme hazır olmadığını belirtti.

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Ege de çeşitli büyüklükteki depremlerle sarsıldı. Bu depremler çok sayıda ilde hissedilirken, sarsıntılar Türkiye'de deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan ise İzmir'e dikkat çekti. Türkiye’de 20 kentin 80 ilçenin ve 500 yerleşim yerinin doğrudan aktif fay hatlarının üzerine kurulu olduğunu ifade eden Murathan, "13 aktif fayımız var, bunlar raporlanmış. Bu fayların içerisinde geçmiş tarihsel kayıtlara baktığımızda 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar söz konusu. Nitekim 1998 yılında İzmir deprem master çalışması yapılırken de İzmir’de olası deprem büyüklüğü 6.5 olarak öngörülmüş ve bir senaryo yapılmış. Hangi yerleşim yerleri, ilçeler, binaların durumu ne olabilir? 6.5 büyüklüğünde bir deprem söz konusu olduğunda 1 milyon insanın evsiz kalacağı öngörülüyor. Binlerce insanın yaşamını yitireceği öngörülüyor" dedi.

'Deprem master revize çalışmalarına yeni başladık'

İzmir’de tarihsel deprem kayıtlarına bakıldığında 7 büyüklüğünde deprem üretecek fayların söz konusu olduğunu belirten Murathan, "Olası master planında İzmir halkını başta valilik, büyükşehir ve kamu kurumları olmak üzere bilgilendiriyoruz. Aradan yaklaşık 20 yıla yakın bir zaman geçmiş; ama biz henüz deprem master revize çalışmalarına yeni başladık. Bu çalışmalarında henüz hangi aşamada olduğu henüz bilgi az. Yakında İzmir’de depremle alakalı bir çalıştay yapılacak" diye konuştu.

Etiketler: İzmir, deprem
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