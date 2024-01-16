İzmir - Dikili'de ve Bergama'da ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı. AA

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