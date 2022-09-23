İzmir Türk-İş’ten Yeni Asya’ya ziyaret

İzmir, 3. Bölge Türk İş Sendikası, İzmir Yeni Asya Temsilciliğini ziyaret etti. Yeni Asya Gazetesi İzmir İl Temsilciliği olarak daha önce Millet İttifakı partilerini ziyarette bulunmuştuk.

ABDULBASİR ŞEKER - YENİ ASYA / İZMİR

Bu ziyaretlerdeki amacımız; öncelikle Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin görüşlerinin ifade edilmesi, gazetemiz Yeni Asya ve yayınlarımızdan bahis ile, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında Yeni Asya’nın görüşlerinin ifade edilmesi ve tanışmak olarak tespit edilmişti. Bu çerçevede ilk STK ziyaretimiz TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisiliğine yapıldı.

Genel olarak; Türkiye’de 10 milyon sendikasız insan olduğunu, herkes üniversite mezunu ve işsiz, işçilern asgarî ücrete mahkûm edilmek istenmesi, Yeni Asya’nın neşrinin önemi gibi başlıklar çerçevesinde konuşmalar yapıldı. Ziyaret sonrasında TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcilerini İzmir Yeni Asya Gazetesi Temsilciliğine davet ettik. Türk-İş 3. Bölge Temsilcileri, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü iadeyi ziyarette bulundular.

Temsilcisiliğimizde yapılan ziyarette; hayat pahalılığı, bir çok esnafın iş yerini kapatmak zorunda kaldığı, bu kışın daha zor geçeceği ve İzmir Temsilcimiz Hasan Şen’in tecrübeleri sohbete ayrı bir renk kattı. TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisiliği Başkanı Hayrettin Çakmak’a ve ekibine bu vesile ile teşekkür ediyoruz.