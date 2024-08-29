İzmirlilere denizlerde kirlilik uyarısı

İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunu Körfez’deki kirlilik, her geçen gün artıyor.

Son günlerde kent merkezinde dayanılmaz boyutlara ulaşan kötü koku ve binlerce balık ölüsünün kıyıya vurmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar da devam ediyor. İZSU’ya ait bir gemi Alsancak Limanı açıklarında körfezden aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj etti. Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline yernleştirdiği 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı. AA’nın aktardığına göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin görüldüğü körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Haber Merkezi

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