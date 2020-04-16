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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Jandarma ekipleri inci kefali için nöbette

16 Nisan 2020, Perşembe 11:52
Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç yolculuğu başlayan inci kefaline yönelik kaçak avcılığı önlemek için jandarma ekipleri tedbirlerini artırdı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde inci kefali avlamak için sazlık alana gizlenmiş 400 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç yolculuğu başlayan inci kefali için av yasağı başladı.

Jandarma ekipleri de balıkların göç ettiği akarsuların bulunduğu bölgelerde kaçak avcılığı önlemek için denetimlerini artırdı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesindeki Bendimahi köprüsü mevkisinde "drone" ile inci kefali avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği sazlık alanları kontrol etti. 

Yapılan denetimlerde ele geçirilen 400 metre manyat tipi ağ, imha edilmek üzere Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, inci kefalinin üreme dönemine girdiği için av yasağının başladığını söyledi.

Bölgede 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin en iyi şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Av yasağı döneminde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Van Gölü etrafındaki derelerde 24 saat esasına göre nöbet tutarak balıkları koruyor. Bugün yapılan denetimlerde 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Bu ağla bir saatte 10 ton balık yakalanması mümkün. Sezonun daha başındayız. Üreme dönemi 90 gün sürecek. Şimdiden gösterdikleri duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Drone ile kısa sürede yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı ve kaçak ağların yerleri tespit edildi. Bu da doğa koruma çalışmalarında yeni metotları kullanmamız gerektiğini bize gösteriyor."

AA

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