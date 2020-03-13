Kâbe’yi kuşlar tavaf etti

Mescid-i Haram’da Kâbe’nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa’y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir habere göre Uygulama sonrası görüntülerde insanların tavaf edemediği Kâbe’yi kuşların gökyüzünden tavaf ettiği görüldü.

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