Kadıköy - Fikirtepe'deki 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor. AA

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