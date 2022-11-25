Kâğıt gibi battaniye dağıttılar

Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ikinci gününde kentin birçok bölgesinde çadırlar kuruldu.

AFAD, Kızılay gibi kuruluşlar Düzceli yurttaşların yemek, içecek, battaniye gibi ihtiyaçlarını sağlıyor. Dün gece Düzceli yurttaşların bazıları çadırlarda kalacak yer bulurken bazıları geceyi sokakta geçirdiklerini söylüyor. Deprem mağdurları, AFAD’dan gelecek hasar tespiti kararlarını kaygılı bir şekilde beklemeye devam ediyor. Düzce millet bahçesinde kurulan çadırda kalan bir vatandaş, “Elektrik, ışık, ısıtma yok nasıl olsun ki? Biz 14 kişiyiz 6 tane battaniye aldık. Bak şu anda çocuk içerde yatıyor üşüyor. 3 yaşında. Dün gece uyuyamadık, hadi biz büyüğüz bir şey olmaz bize de çocuk şimdi öksürecek uyandığı zaman. Verdikleri battaniye baksanıza kağıt, kağıt gibi battaniye onun üstüne sarsan ne olur sarmasan ne olur? Yine sordum, ‘Battaniye sıkıntımız var, vereceğiz’ diyorlar. Ne zaman güneş açınca mı vereceksiniz” dedi. Geceyi açıkta geçirdiklerini belirten başka bir vatandaş, “Bir barınma talebinde bulunduk. Mahallemizde 18 daireli bir bloğun önündeyiz. Gidecek yerimiz yok. Bizi Arsal’da KYK yurduna gönderiyor, KYK yurdu dediği de o da betonarme, ben betonarmede böyle bir şey yaşamışım tekrar beni betonun içine sokuyor. Ben bunu istemiyorum. Ben mahallemde şöyle yağmurdan, soğuktan korunabileceğim bir bez istiyorum. Bir bez parçası ya” diye konuştu.

Düzce - Anka