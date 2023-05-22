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22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kahramanmaraş - Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem

22 Mayıs 2023, Pazartesi 19:30
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

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