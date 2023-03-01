Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte saat 19.38'de gerçekleştiği belirlendi.

AA

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