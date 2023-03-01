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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

01 Mart 2023, Çarşamba 20:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte saat 19.38'de gerçekleştiği belirlendi.

 

 

AA

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