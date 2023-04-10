Kahramanmaraş’ta 2 milyon 560 bin metreküp moloz kaldırıldı

Depremler nedeniyle il genelinde 7 bin 305 bina yıkıldı. Bu binalardan 4 bin 922’sinin enkazı kaldırıldı. Acil yıkılacak 4 bin 503 binanın da 3 bin 680’inin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Kamyonlar bugüne kadar 263 bin 368 sefer yaptı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kent merkezi ve 9 ilçedeki enkazın büyük bölümü kaldırıldı. Derlenen bilgilere göre, kentte depremlerden en çok etkilenen merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 1450 yapı “yıkık” olarak kaydedilirken, acil yıkılması gereken bina sayısının ise 1110 olduğu saptandı. Depremler nedeniyle il genelinde 7 bin 305 bina yıkıldı. Bu binalardan 4 bin 922’sinin enkazı kaldırıldı. Acil yıkılacak 4 bin 503 binanın da 3 bin 680’inin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Günlük 806 kamyon ve 344 ekskavatörün çalıştığı enkaz kaldırma çalışmalarında, bugüne kadar 263 bin 368 sefer yapan kamyonlar, 2 milyon 560 bin 650 metreküp moloz taşıdı. AA

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