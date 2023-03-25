Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.39'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde, saat 09.33'te merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

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