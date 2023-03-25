Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

25 Mart 2023, Cumartesi 12:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.39'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde, saat 09.33'te merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Kahramanmaraş - Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha
Ekinözü ilçesindeki depremin derinliğinin 7 kilometre, Göksun ilçesindeki depremin ise derinliği 9,44 kilometre olduğu belirlendi.
AA
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