Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, milli servet ormanları yangınlara karşı korumak için mücadele edildiği belirtildi.

Açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nca alınan karar kapsamında, kent genelinde ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim’e kadar yasaklandığı, söz konusu alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi olduğu ifade edildi. Ayrıca, bölgede denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulanacağı ifade edildi. AA

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