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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kahramanmaraş'ta sel ve taşkın yaşandı

18 Haziran 2023, Pazar 19:00
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yenimahalle, Tufanpaşa ile kırsal mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi, Enişdibi Deresi'nin bazı bölümlerinde su taşkını oluştu.

Yağış sonrası ekili alan, köprü ve menfezler zarar gördü, Çuhadarlı Mahallesi'nin Güzeloba mevkisinde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Andırın Belediyesi ekipleri yollarda temizlik çalışması başlattı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğunu söyledi.

Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu an herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Araçlarda mahsur kalan bazı vatandaşlarımız vardı. Hem onları hem de araçlarını kurtardık. Birkaç evi su basmıştı, onlar da tahliye edildi. Şu an Boztopraklı Mahallesi'nin grup yolunda ulaşım sağlanamıyor. İlçemizin Göksun tarafındaki çıkış yolundaki sağ şerit şu an için kapalı, onun dışında kapalı yolumuz yok diyebiliriz. İlçe merkezimiz ve diğer mahallelerimizle irtibat halindeyiz. Şu an ciddi bir sorunumuz yok."

AA

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