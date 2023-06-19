Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde, Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. AA

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