Kahramanmaraş Yeni Asya okuyucuları iftarda buluştu

Mübarek Ramazana ayının gelmesiyle birlikte evlerde, iş yerlerinde sokak ve caddelerde manevi atmosfer kendini kuvvetle hissettirmeye başladı.

Kahramanmaraş Yeni Asya Gazetesi temsilciliği ve Neşriyat Sekreterliğinin birlikte organize ettiği iftar programında okuyucularımız bir araya geldiler. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa ilgi oldukça fazlaydı. İftardan sonra eda edilen akşam namazından sonra çay ve ikram muhabbetiyle devam eden sohbetlerin ardından salavatlar ve kasideler eşliğinde kılınan Teravih namazı kılındı. Namazı müteakip Risale-i Nurlardan okunan derslerle feyizli bir gece geçiren okuyucularımız; en kısa zamanda tekrar yeni iftarlarda buluşmak üzere ayrıldılar. Yeni Asya Gazetesi Kahramanmaraş temsilcimiz Seyfeddin Yıldız ve Yeni Asya il sekreterimiz Atilla Yılmaz Mübarek Ramazan ayındaki iftar programlarını Kadir gecesinde daha yoğun bir katılımla gerçekleştirmek istediklerini belirttiler. Kahramanmaraş - Yeni Asya

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