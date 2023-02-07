Kan bağışı kuyruğu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında kan bağışı çağrısında bulunan Türk Kızılayın Güvenpark’taki merkezinde yoğunluk yaşandı.

Türk Kızılayın, deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışı çağrısı üzerine, gönüllüler sabah saatlerinden itibaren kan bağışı yapmak için Güvenpark’taki Kızılay’ın mobil istasyonuna geldi. Kan vermek isteyenler, form doldurduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda sıra bekledi. Çok sayıda kişinin bağışta bulunduğunu belirten yetkililer, Cebeci’deki kan bağışı merkezinde gece yarısına kadar hizmet verildiğini ve diğer tesislerde de bağışın devam etmesi durumunda çalışma saatlerinin esnetilebileceğini söyledi. AA

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