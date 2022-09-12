Kanal İstanbul’u bertaraf edeceğiz

‘İstanbul’un Yarınına Küçükçekmece Lagünü’nden Bak’ etkinliğine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgeye kimlik kazandıracak bir fikir yarışması düzenleyeceklerini duyurdu.

Küçükçekmece Gölü’nün 80’li yıllara kadar içme suyu kaynağı olarak kullanıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Hem İstanbul hem bu havza, ‘Kanal İstanbul’ denen ucube mantıkla, projeyle karşı karşıya. Ama umut ediyoruz ki onu da zaten bertaraf edeceğiz. Buradan da oluşacak havza, çevresi, deltası, arka planı, antik kenti ve diğer noktalarıyla yeni bir Küçükçekmece Gölü vizyonu ve geleceği tasarrufuyla bir süreç tarifleyeceğiz” dedi. İ stanbul - anka

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