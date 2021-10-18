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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Kandilde tarihî camiler yoğun ilgi gördü

18 Ekim 2021, Pazartesi 09:00
Mevlid kandilinin manevî havası Türkiye’nin dört bir yanını sardı. Camiler doldu, kandil duâlarla idrak edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili Türkiye’nin dört bir yanında duâlarla idrak edildi. Vatandaşlar Taksim, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de de Mevlit Kandili, duâlarla idrak edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti. Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilâhiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevî atmosferini yaşadı. Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu’daki tarihi camilere yoğun ilgi gösterdi. Edirne’de ide Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili’ni duâlarla idrak edip, namaz kıldı. Selimiye Camii’nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tuttu. 

İstanbul / Sakarya / Edirne - aa    

AA

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