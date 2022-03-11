Kar etkisini arttıracak

İstanbul’da kar yağışı 11 Mart Cuma günü itibariyle etkili olmaya başladı.

İstanbul Valiliği gerekli olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Şehirde eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli bütün personel de idarî izinli sayılıyor. Valilik, toplu taşıma kullanımını önerirken, ikinci bir duyuruya kadar scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasak. Vali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların şehre girişinin de kuvvetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle durdurulduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, kar yağışının Cumartesi saat 18.00’dan Pazar sabah 06.00’ya kadar çok yoğun gerçekleşebileceği uyarısını yapıyor. Türkiye geneline yayılan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 28 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.