Kar, fırtına, hortum

Başkent Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü. Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yer beyaza bürünürken, çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı. Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı bölümünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlar ile ağır tonajlı kamyon ve tırlar kar nedeniyle yolda kalırken tünel bölgesi 2 taraflı olarak ulaşıma kapandı. Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde’de kar etkili oldu. Kar sebebiyle şehir merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. AKOM, İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağışa ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada, “Alçak basınç sisteminin etkili olduğu İstanbul’da lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandı” denildi. Haber Merkezi

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