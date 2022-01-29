Kar Şubat ayında geri gelebilir

Prof. Dr. Orhan Şen, yurt geneli için ‘çığ, don ve su taşkınları yaşanabilir’ uyarısında bulunarak, “Kar yağışı Marmara’ya zayıf ihtimal de olsa şubat’ta geri gelebilir” dedi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının etkisi altında olan yurt genelindeki bazı bölgeler için kar, çığ, buzlanma ve lodos uyarılarında bulundu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için çığ tehlikesi olduğunu belirten Şen, lodos, su baskınları ve taşkınlar konusunda da uyardı. Artıgerçek’deki habere göre yoğun kar yağışı sebebiyle hayatın felç olduğu Marmara için iki tarih birden veren meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 3 gün buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek ziraî açıdan ve ulaşım açısından dikkat edilmelidir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir” dedi.

Anadolu’ya Mart’ta kar

Anadolu’ya 31 Mart’ta yoğun kar yağışı geleceği uyarısı yapan Şen, “Bundan sonraki kar Anadolu’ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara’ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 Şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi” dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi