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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Kar ve buzlanma kırık vak’alarını arttırdı

30 Ocak 2022, Pazar 17:00
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, beraberinde getirdiği buzlanma sebebiyle ciddî yaralanma ve sakatlanmalara da yol açıyor.

Etkili olan soğuk ve karlı havanın ardından yollarda meydana gelen buzlanma sebebiyle, çok sayıda kişi düşme sonucu meydana gelen kırıklarla hastanelere başvurdu. Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak’ta 10 günde düşerek yaralanan ve tedavi altına alınanların sayısı 507 olarak kayıtlara geçti. Düşmeye bağlı yaralanma sebebiyle 220 kişinin hastanelere kaldırıldığı Elazığ’da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Âcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, il genelinde karda kayarak düşen hastalar sebebiyle âcil serviste yoğunluk oluştuğunu söyledi. “Bu yağışlar, kalça kırığı, çok ciddî kemik kırıkları ya da kara travması gibi çok ciddî problemlere sebep olmaktadır.” diyen Yılmaz, soğuk ve karlı hava devam ettiği sürece vatandaşlara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

AA

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