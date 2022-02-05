Kar yağışı altın gibi, ama kuraklığı bitirmez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlar için hazırladığı kuraklık değerlendirme sonuçlarına göre ,Türkiye için 2021 yılı; son 20 yılın en kurak, 41 yılın ise ikinci en kurak senesi olarak kayıtlara geçti.

“Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı kuraklığa nasıl etki edecek?” sorusunu cevaplayan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kar yağışı altın değerinde ama üç aylık yağış kuraklığı bitirmez. Suyun kullanımı konusunda bilinçlenmek gerekiyor” dedi. Sputnik’deki habere göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Güven Özdemir, şunları söyledi: “Bu sular can suyu oluyor bizlere. Dikkat ederseniz Trakya bölgesinde yine o kadar büyük bir yağış almadı, Ege bölgesinde fazla değil. Çok hızlı bir şekilde yağmur geçişleri var, sel şeklinde geçişler var onun hiçbir faydası yok. Sel suları toprağın zenginliğini de alıyor. Kuraklığı tamamen bu yıl bitirme olayı yok, daha önümüzde çok zaman var. Haber merkezi

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