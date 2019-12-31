Kar, yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına uyarısı yaptı. Yağışlar yurdun çeşitli kesimlerinde etkili olacak.

Meteoroloji, Adana, Mersin ve Antalya’da sağanak beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile yükseklerinde de yoğun kar yağışı olacağını öngördü. Kar dolayısıyla Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu’yu Doğu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde 20 santimetre üzerinde kar yağışı bekleniyor.

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