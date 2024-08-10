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11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Kara Pazartesi MB’yi de vurdu

10 Ağustos 2024, Cumartesi 22:38
Gazeteci Erdal Sağlam, “kara pazartesi” olarak anılan küresel finans piyasalarında çıkan panik havasının Merkez Bankası’nı da vurduğunu belirterek, “Bu hafta başında Merkez Bankası döviz kurlarını tutmak için 6,6 milyar dolarlık rezervden satış yaptı.

Hafta sonuna doğru bir toparlanma olsa da haftalık rezerv kaybının 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor” diye yazdı. Merkez Bankası’nın bu yıl da zarar edeceğini kaydeden Sağlam, “O nedenle şimdiden Hazine’den zarar karşılığının bir bölümü için hazine kağıdı alması lazım” ifadelerini kullandı.

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