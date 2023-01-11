Karadeniz’de hamsi avcılığı için tedbir şart

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, önceki yıllara göre hamsinin boy ve yağ oranının düştüğünü belirterek, kontrollü avlanma için 6 Karadeniz ülkesinin bir araya gelerek ortak kararlar alması gerektiğini söyledi.

Sinop Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz’deki yoğun hamsi avcılığının kontrol altına alınmadığı takdirde gelecek yıllarda farklı sorunlara yol açabileceğini belirtti. Samsun, “6 Karadeniz ülkesinin bir araya gelerek Karadeniz Ekonomik Topluluğu çatısı altında ortak kararlar alarak ortak denetleme faaliyetleri ile hamsi avcılığının daha kontrollü yapılması, belli miktarlarda yapılması, bu önemli protein kaynağını bizden sonraki nesillere sağlıklı aktarmamızın önemli bir yoludur diyoruz bilim dünyası olarak. Sofralarınızda bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirme de çok önemli bir rolü olan bu hamsi ve diğer balıkların eksik olmaması, haftada en az iki defa bu tür balıkların tüketilmesini diliyorum.” diye konuştu. Sinop - anka

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