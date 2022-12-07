Karadeniz’de ‘hamsi avı yasaklansın’ çağrısı

Karadeniz’de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine bu yıl da en az bir ay av yasağı çağrısı geldi.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz’de palamut bereketi ile sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz’de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine bu yıl da av yasağı çağrısı geldi. ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Karadeniz’de son 5-6 yıldır hamsi stoklarıyla ilgili sıkıntımız var. Bu stokların azalmasındaki ana neden de Gürcistan’daki hamsi katliamından kaynaklanmaktadır. Bu Gürcistan’da katliamı yapan da yine bizim balıkçı teknelerimizdir. Yıllardan beri söylediğim bu hamsi avcılığına bir düzenleme getirmemiz şarttır. Bu sene de çok acil olarak hamsi stoklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için hamsi avcılığı en az 1 ay yasaklanmalı” dedi. Haber Merkezi

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