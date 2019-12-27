Karadeniz’de ‘kuraklık’ alarmı

Karadeniz’de, yağış rejiminin bozulmasıyla uzmanlar, kış kuraklığı konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz’de, yağış miktarının son üç ayda büyük oranda azalmasıyla, barajlarda su seviyeleri düştü, dere yatakları kurumaya başladı. Yağış rejiminin bozulduğu ve kurak havanın hakim olduğu bölgede uzmanlar, kış kuraklığı konusunda uyarılarda bulundu. Kuraklık nedeniyle bölgedeki tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor. Bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve lodosun etkisiyle yakılan anız ateşleri de orman yangınlarına neden oldu.T24’te yer alan habere göre, 3 günde 7 ilde 100’e yakın farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık ormanlık ve tarım arazileri de zarar gördü. Kuraklık nedeniyle bölgedeki tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

Ciddî önlemler alınmalı

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, kış aylarının kurak geçmesinin yaz kuraklığından daha büyük bir tehlike olduğu belirterek “Son yıllarda maalesef küresel iklim değişimi ve bunun etkilerini Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin belli bölgelerinde çok daha fazla hissedilmeye başlandığını gözlemliyoruz. Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40’nı bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında kaldığını görüyoruz” diye konuştu. Türkiye genelinde ise son 3 ayda düşmesi gereken yağışın yüzde 50-60’ının düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Demir, “Yağış miktarı olarak oldukça düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Belki gelecek aylarda düşen yağış miktarı buradaki açığı kapatabilir ancak bu dönemde düşmeyen yağışların oluşturacağı etki bizi önümüzdeki süreçte olumsuz etkileyebilir. Bunun en önemli sonuçlarında birisi ‘kış kuraklığı’ dediğimiz kuraklığın bir işaretidir. Bu süreç için ciddi önlemler alınması gerekmektedir aksi takdirde yaz dönemlerinde bu sürecin devam etmesi ciddi riskleri beraberinde getirir” diye konuştu.