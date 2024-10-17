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17 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'ya zirai don uyarısı

17 Ekim 2024, Perşembe 15:15
İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

AA

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