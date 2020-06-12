‘Kardeş Eli’ kurban fiyatlarını açıkladı

Kardeş Eli Derneği dünyanın dört bir yanına kurban bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.

14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kardeş Eli Derneği 2020 kurban bağış organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Yapılan bağışlarla kesilen vacip kurbanlar 2020 yılında, 12 ülke ve 97 farklı yoksul bölgede bulunan yetimhane, okul, medrese, huzur evleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Kurban bağışı için 2020 yılı Küçükbaş kurbanlık fiyatı 585 TL, büyükbaş hisse fiyatı ise 485 TL olarak belirlendi. İstanbul – Yeni Asya

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