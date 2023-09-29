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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Karot örneği alındı

29 Eylül 2023, Cuma 14:43
Bahçelievler'de doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme yapan ekipler, binadan karot örneği aldı.

İstanbul - Bahçelievler'de bir binada patlama: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Savcılık talimatıyla mühürlenen binaya gelen yetkili inşaat firmasından ekipler, zabıta ve polis gözetiminde binadan karot örneği aldı.

 

Patlamanın meydana geldiği ve 1978 yılında yapıldığı belirlenen binanın risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Rabia Bölükbaşı, evlerinin patlamanın yaşandığı binanın karşısında olduğunu belirterek, 2 gündür binadan gaz kokusu geldiğini söyledi.

Durumu komşularına da anlattığını belirten Bölükbaşı, "Salı öğleden beri koku vardı. Koku nereden geliyordu anlamadım. Karşı apartmanda oturuyorum. Bizim evimizde de hasar var. Tanıyordum oradakileri. Ben de evdeydim o saatte." dedi.

Olay

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

AA

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