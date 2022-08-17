Karpuz tarlada çürüyor

Çarşı-pazar ve marketlerde dilimle satılan karpuzun düşen fiyatına rağmen nakliye fiyatındaki artış nedeniyle tarlada kaldı.

Karpuz üreticisi nakliye ücretlerinin artması nedeniyle 12-13 kilogramlık karpuzların tanesini 5 liraya dahi tüccarın almadığından yakınıyor. Karpuzda verim olmasına rağmen satış yapamadıklarını anlatan karpuz üreticisi Nuh Çiftçi, Niğde’nin yanı sıra Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman -Bismil’de dahil tarlada karpuzun kilogramının 60 kuruştan bile satılamadığını anlattı. Çiftçi, binlerce dönüm arazide karpuzların yarısının çürüdüğünü, kalan yarısının da çürümeye başladığını ifade etti. Üretimdeki maliyet artışına da dikkat çeken karpuz üreticisi, ilacın yüzde 300, gübrenin ise yüzde 400’lere varan oranda arttığını belirterek, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den bu sorunu Meclis’te bir kez daha gündeme getirmesini, hatta konuyu Cumhurbaşkanına kadar iletmesini istedi. Ankara - Ahmet Terzi

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