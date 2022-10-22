Kars dondu

Kars'ta dün aralıklarla etkili olan kar yağışıyla bir çok yerleşim yeri beyaza büründü. Tekneli köyünde, vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde yemledi.

Vatandaşlar, yavru köpekleri de soğuktan etkilenmemeleri için kapalı alanlara aldı. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü. Sabah saatlerinde kırağı etkili olan ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı. Araç sürücüsü Sezai Paloni, havanın birden soğuması yüzünden aracının camının buz tuttuğunu söyledi. İlçede karla kaplı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Allahuekber dağlarında güzel görüntüler oluşturdu. AA

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