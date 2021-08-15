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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kars'ta da sel nedeniyle zor saatler yaşandı

15 Ağustos 2021, Pazar 16:13
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, araç ve hayvanları sürükledi, bazı evlerde su baskınına neden oldu.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sel, araçlar ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı.

Araç ve evlerde hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İnkaya köyünün yakınında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de hasar oluştu.

İnkaya köyündeki evini su basan Resul Bayar, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydik, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." dedi.

"6 araç ve 40 ev hasar gördü"

Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev hasar gördü.

Köye sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Evleri hasar görenlere yardım eden JAK timleri de binalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Selin vurduğu İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi.

 

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Koşal, ilçede etkili olan yoğun sağanak nedeniyle selin meydana geldiğini belirterek, "Sarıkamış İnkaya köyünde derenin taşması sonucu bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları şu anda sahada hasar tespit çalışmasını yapıyor." dedi.

Ekiplerin köyde aralıksız çalıştığını ve gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Koşal, şunları kaydetti:

"Çok şükür can kaybımız yok, gece boyunca hasar tespit çalışması devam edecek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dere boyundaki çok sayıda evde hasar var, tahliye çalışmaları devam ediyor, gün içinde hasar tespitiyle ilgili sağlıklı rakamlar ortaya çıkacaktır." 

Köye düğün için gelenlerin araçları sele kapıldı

Aracı sele kapılan Emrah Polat da kendilerini selden zor kurtardıklarını söyledi.

Köy sakinlerinden Ali Işık da selin bir anda geldiğini dile getirerek, "Evimi sel bastı, içeri giremiyorum. Duvardan kanal açtık, evden oluk oluk su geliyor." şeklinde konuştu.

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.

Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.

Daha sonra sağanak nedeniyle yol güzergahındaki 10 noktada da heyelan meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Yedisu Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

Öte yandan bazı kişilerin selin geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.

AA

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