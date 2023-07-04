Kars'ta yerel gazeteye 'turizm müdürü' kapatması

Kars'ta online yayın yapan Kars'ın Sesi gazetesi Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili yaptığı bir haberden dolayı kapatıldığı iddia edildi.

Kars'ta online yayın yapan Kars'ın Sesi gazetesi Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili yaptığı bir haberden dolayı kapatıldığı iddia edildi. Gazetenin, seçim öncesinde yaptığı, Kars gündeminde çok konuşulan müdürlük ve belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görevli bayanlara mobbing haberinin ardından baskılara maruz kalması sonucunda kapatıldığı belirtildi.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü hakkında şikayet var

Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı A.B.B'nin, yaklaşık bir yıldır müdürü H.Ç'nin işiyle alakalı çeşitli baskı ve yıldırma politikalarına maruz kaldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak hem Kars Valiliğine hem Kars Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan müdür yardımcısı, olayın adliyeye yansımasından dolayı konuşamadığını ifade etmişti. Müdür yardımcısı A.B.B'nin eşi Ahmet Bilici, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü H.Ç’nin eşini sürekli odasına çağırarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şehre gönderildiğini, diğer müdürler gibi bakanlık atamasıyla gelmediğini belirterek, bu nedenle güçlü olduğunu, eşine kendisiyle iyi geçinmesini söylediğini kaydetti. Bilici, müdürün kurumda keyfi olarak tutum ve davranışlar sergilediğini iddia ederek, bu konuda da şikayetçi olduğunu kaydetti. Bilici, eşinin adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu kaydederken, konuyla ilgili olarak Kars'ta bulunan medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının baskı altında bulunduğunu da ifade etti. Haber Merkezi