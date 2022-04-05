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5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Kars Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

05 Nisan 2022, Salı 20:39
Kars Valiliği, havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığın bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sel, su taşkını, heyelan, çığ gibi riskler devam ediyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kentte Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün karların erimesiyle meydana gelen taşkında bir çok ev ve ahırı su basmıştı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Kent genelinde havaların aniden ısınması karların hızla erimesine yol açtı. Ortasından geçen su kanalı kar sularıyla dolup taşan Aydınlıkevler Mahallesi'nde, gece su basan çok sayıda ev ve ahırda tahliye çalışması yapıldı.

Çalışmaları yürüten Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişinin kurtarılması, bazı hayvanların da tahliye edilmesi sonrası çalışmalarına ara verdi.

Ekipler gece boyunca tedbirlerini sürdürürken, karların erimeye devam etmesi yüzünden suların yükselişini sürdürdüğü mahallede sabah saatlerinde iş makineleri desteğinde yeniden çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, bu çerçevede Sevgi Sokak'taki bir ahırda mahsur kalan Sezgin Dağdelen'e ait yaklaşık 35 büyükbaş hayvanı tek tek kurtardı.

Hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşayan Dağdelen, "Hayvanlarımız iki gündür ahırda mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri gelip ahırdan tek tek kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları da kısmen su dolmasına rağmen ayrılmadıkları evlerinin çatılarında bekleyişlerini sürdürdü.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sabah saatlerinde mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye ve diğer kamu kurumlarında görevli 95 personel, 12 iş makinesi ve 25 araçla mahalledeki su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bir taraftan vidanjörlerle ev ve ahırlardan su tahliyesi yaparken bir yandan da iş makineleri ile ev ile ahırlara yeniden su dolmaması için suyun akış yönüne göre evlerin yakınlarında setler oluşturuyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin giriş kısımlarına toprak dolu torbalar koyup setler oluşturdu.

5'i çocuk 10 kişi daha tahliye edildi

Dün meydana gelen taşkında evlerinden çıkmak istemeyen iki aile, suların yükselmesiyle ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Vatandaşları evlerinden almaya giden iş makinesi, çamur ve bataklık nedeniyle ilerleyemedi.

Bunu üzerine vatandaşların tahliye edilmesi için başka bir iş makinesi gönderildi. AFAD ve itfaiye ekipleri vatandaşları kepçe yardımıyla tahliye etti. Kepçenin kovasına alınan vatandaşlar güvenli bölgeye getirildi.

Ekiplerce tahliye edilen 5'i çocuk 10 kişi Kars Öğretmen Evi'ne yerleştirildi.

Kars Valiliği koordinesinde Türk Kızılay ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından evlerinde kalanlara gıda kolisi dağıtıldı.

AA

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