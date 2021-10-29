Kars ve Ardahan'da kar yağışı gözlemlendi

Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kars merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı. Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı. Ardahan Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi. AA

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